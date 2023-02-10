Дрони Shahed "заточені" під максимальну шкоду Україні: ЗМІ показали елементи боєголовок (фото)

Бойові частини іранських дронів-камікадзе модифіковані так, щоб під час розриву завдавати максимальної шкоди у великому радіусі. Уламки оновлених Shahed вивчали фахівці з України та Британії.

Related video

Іран, імовірно, проводить модифікацію ударних безпілотників, які постачають до Росії, так, щоб боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури на території України. Про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN 9 лютого з посиланням на розвідувальні дані.

Оглядачі пишуть, що в жовтні 2022 року в Одеській області на півдні України знайшли нерозірвану боєголовку від іранського безпілотника Shahed-131. Вона потрапила до рук співробітників британської організації Conflict Armament Research, які разом із українськими військовими уважно її вивчили.

Дослідження показало, що боєголовка розміром майже 61 см поспіхом модифікована — вона містить шари з десятків дрібних металевих фрагментів, які під час удару розлітаються на великий радіус. Крім осколків, по колу боєголовки розташовані 18 невеликих зарядів, які розплавляються під час вибуху і можуть пробити броню, створюючи своєрідний "360-градусний" вибуховий ефект.

[ + – ] Елементи боєголовки від іранського безпілотника Shahed-131

Така модифікація додає дронам-камікадзе здатність завдавати максимальної шкоди українським об'єктам енергетичної інфраструктури. Водночас ушкодження такими дронами суттєво ускладнюють ремонтні роботи, зазначили експерти.

Один із слідчих Дам'єн Сплітерс пояснив, що боєголовки іранського безпілотника з фронтальним кумулятивним зарядом націлені на бойові засоби, такі як танки чи артилерійські гармати. Однак вони можуть бути сконструйовані по-іншому і мати кумулятивний радіальний заряд, який призводить до збільшення площі ураження.

[ + – ] Боєголовка дрона-камікадзе Shahed-131

"Було багато припущень про те, що, можливо, ці засоби ураження були дуже грубими, дешевими і простими. Але якщо поглянути на боєголовку, стає ясно, що продумано все до дрібниць, щоб вона могла завдати максимальної шкоди інфраструктурі у великому радіусі", — розповів Сплітерс.

Так, дослідження показали, чому російські атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх кількох місяців виявилися настільки ефективними, підсумували аналітики.

Нагадаємо, Сполучені Штати 31 січня включили сім організацій Ірану, які виробляли безпілотники для Росії, до так званого "чорного списку". У Міністерстві торгівлі США заявили, що іранські компанії сприяли військово-промисловому комплексу РФ і так є учасниками військової агресії.