За виробництво дронів для РФ: США внесли до "чорного списку" сім організацій з Ірану

У блек-лист потрапили авіапромислові компанії та ВПС Корпусу вартових ісламської революції. Їх звинувачують у тому, що вони причетні до передавання безпілотників російській армії.

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Міністерство торгівлі США у вівторок, 31 січня, внесло сім організацій Ірану до так званого "чорного списку" за сприяння Російської Федерації та її військово-промисловому комплексу. Про це повідомляється в електронній базі Федерального реєстру США.

Як уточнюється, іранські організації співпрацювали із ЗС РФ та сприяли військовій агресії, займаючись виробництвом БПЛА для російської армії.

"Ці сім організацій, як було встановлено урядом США, діяли проти інтересів національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів, сприяючи Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу", — йдеться у документі.

До зазначеного списку потрапили кілька авіапромислових підприємств:

Oje Parvaz Mado Nafar Company;

Paravar Pars Company;

Qods Aviation Industry;

Shahed Aviation Industries.

Крім них, у блек-листі опинилися:

Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР);

Дослідницька організація Корпусу вартових ісламської революції та організація самодостатнього джихаду;

іранська організація з проєктування та виробництва авіаційних двигунів.

Американський "чорний список" передбачає запровадження щодо юридичних заходів заходів експортного контролю.

Нагадаємо, видання The National Interest 14 січня опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що санкції США поки що не заважають Ірану створювати військові дрони. Як вважають автори матеріалу, американській владі потрібно розробити нову стратегію, щоб розірвати складний ланцюжок поставок для виробництва Shahed-136 та інших БПЛА.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 9 січня розповів, що Вашингтон може притягнути Іран до відповідальності за воєнні злочини в Україні.