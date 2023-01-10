США хочуть притягнути Іран до відповідальності за воєнні злочини в Україні, — Держдеп (відео)

У Держдепі США заявили, що у Вашингтоні вже визначили деякі дії армії РФ як воєнні злочини. Подібні дії документуватимуться.

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Сполучені Штати можуть притягнути Іран до відповідальності за воєнні злочини в Україні. На цьому наголосив представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу для журналістів.

У Держдепі нагадали, що саме іранськими дронами-камікадзе російські війська атакують критичну інфраструктуру України.

"Якщо ми виявимо, що уряд Ірану, або іранські чиновники є учасниками воєнних злочинів або причетні до них, ми працюватимемо над тим, щоб притягнути їх до відповідальності", – сказав Прайс, відповідаючи на запитання журналіста.

За словами представника Держдепу, у Вашингтоні вже визначили деякі дії армії РФ як воєнні злочини. Подібні дії документуватимуться.

[ + – ] Брифінг Неда Прайса (дивитися з 36 хвилини)

Дрони-камікаде Shahed-136

Shahed-136 — БПЛА іранського виробництва. Росія використовує їх в Україні, позначаючи як "Герань-2". Літає такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів. Застосовується для масового застосування за однією чи групою цілей.

Раніше Фокус писав, що за даними ЗМІ, у збитому іранському дроні-камікадзе виявили деталі понад десять компаній США. Журналісти пишуть, що Іран та Росія створюють підставні компанії для покупки обладнання та ухилення від санкцій. Західним урядам важко ці підставні компанії розкрити.

Ще нагадаємо, що активісти заявили, що Росія привозить іранські дрони Shahed до Білорусі на доукомплектування. За даними організації "Білий легіон", росіяни доставляють БПЛА на Гомельський радіозавод. Працівники перефарбовують та наносять на апарати відповідні знаки, далі їх везуть назад до РФ.

Також повідомлялося, що журналісти знайшли у Росії місце, де тренують операторів БПЛА Shahed. За інформацією ЗМІ, полігон розташований за вісім кілометрів від Центру Міноборони РФ, інструктори якого пройшли підготовку з управління ударними дронами в Ірані.