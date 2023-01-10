США хотят привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине, — Госдеп (видео)

В Госдепе США заявили, что, в Вашингтоне уже определили некоторые действия армии РФ как военные преступления. Подобные действия будут документироваться.

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Соединенные Штаты могут привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга для журналистов.

В Госдепе напомнили, что именно иранскими дронами-камикадзе российские войска атакуют критическую инфраструктуру Украины.

"Если мы обнаружим, что правительство Ирана, или иранские чиновники являются соучастниками военных преступлений или причастны к ним, мы будем работать над тем, чтобы привлечь их к ответственности", – сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста.

По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне уже определили некоторые действия армии РФ как военные преступления. Подобные действия будут документироваться.

[ + – ] Брифинг Неда Прайса (смотреть с 36 минуты)

Дроны-камикаде Shahed-136

Shahed-136 — БПЛА иранского производства. Россия использует их в Украине, обозначая как "Герань-2". Летает такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров. Применяется для массового применения по одной или группе целей.

Ранее Фокус писал, что по данным СМИ, в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили детали более десяти компаний США. Журналисты пишут, что Иран и Россия создают подставные компании для покупки оборудования и уклонения от санкций. Западным правительствам тяжело эти подставные компании раскрыть.

Еще напомним, что активисты заявили, что Россия привозит иранские дроны Shahed в Беларусь на доукомплектовку. По данным организации "Белый легион", россияне доставляют БПЛА на Гомельский радиозавод. Работники перекрашивают и наносят на аппараты соответствующие знаки, далее их везут обратно в РФ.

Также сообщалось, что журналисты нашли в России место, где тренируют операторов БПЛА Shahed. По информации СМИ, полигон расположен в восьми километрах от Центра Минобороны РФ, инструкторы которого прошли подготовку по управлению ударными дронами в Иране.