Журналисты нашли в России место, где тренируют операторов БПЛА Shahed (фото)

По информации СМИ, полигон расположен в восьми километрах от Центра Минобороны РФ, инструкторы которого прошли подготовку по управлению ударными дронами в Иране.

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Операторов иранских дронов Shahed могут обучать на полигоне в Коломне, который расположен неподалеку от Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом пишет "Радио Свобода".

Упомянутый центр — единственный в РФ, который готовит операторов беспилотных летательных аппаратов. Он расположен на территории в/ч 20924 по улице Артиллерийской.

Однако по информации журналистов, военные тренируются запускать ударные дроны не на его полигоне. Занятия по запуску и управлению БПЛА Shahed происходят на большом полигоне, который ранее принадлежал Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Он размещен примерно в восьми километрах юго-восточнее Центра беспилотно авиации.

Косвенно эту информацию подтверждает еще и тот факт, что именно инструкторы Центра в августе 2022 проходили обучение в Иране, которое было замаскированно под армейские соревнования.

К слову, расстояние от полигона до границы Украины — всего 600 километров.

[ + – ] На карте — полигон в Московской области, с которого ударные иранские дроны атакуют Украину

Напомним, в первых числах января СМИ установили личности военных РФ, запускающих по Украине БПЛА Shahed. Родственники жены одного из российских военных несколько раз приезжали отдыхать в Киев. А жена второго оператора ударных дронов родилась и выросла в Сумах.

Фокус также писал, что в августе этого же года полиция установила личность военного РФ, убившего двух украинцев выстрелами в спину в Буче. Буряту, застрелившему мирных жителей Бучанского района во время оккупации региона, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступление оказалось зафиксировано на камерах видеонаблюдения.