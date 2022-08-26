Полиция установила личность военного РФ, убившего двух украинцев выстрелами в спину в Буче

Буряту, застрелившему мирных жителей Бучанского района во время оккупации региона, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступление оказалось зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

Правоохранители установили личность российского военнослужащего, убившего двух мирных жителей выстрелами в спину в Бучанском районе во время оккупации региона. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Бучанская окружная прокуратура заочно объявила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны старшему лейтенанту 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады Вооруженных Сил РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как уточняется в сообщении Нацполиции Украины, подозреваемый – 27-летний житель Республики Бурятия, и он является командиром взвода 5-ой танковой бригады.

По данным следствия, в марте 2022 года пятеро военных РФ приехали на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" к автосалону рядом с селом Мрия в Бучанском районе Киевской области.

[ + – ] Машина россиян у предприятия в селе Мрия.

К захватчикам вышли двое гражданских безоружных мужчин: владелец предприятия и 68-летний охранник Леонид Пляц. Захватчики, убедившись в том, что украинцы не представляют для них опасности, позволили им уйти. Однако после того, как мужчины отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных огнестрельных ранений мужчины скончались.

После этого россияне зашли в помещение на территории автосалона и разграбили его, погрузив имущество в свой автомобиль.

[ + – ] После убийства россияне разграбили предприятие.

Как выяснилось позже, совершенное военными РФ преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Напомним, в мае правоохранители установили личность оккупанта, насиловавшего женщин в Киевской области в период оккупации региона. В совершении преступлений подозревается 20-летний радиотелефонист Булат Фассахов.

В начале августа суд в Чернигове приговорил к 10 годам тюрьмы военного РФ, стрелявшего из танка по жилому дому. Михаил Куликов подробно рассказывал, как и зачем он выстрелил по квартире. Командир батальона крикнул танкисту, что из многоэтажки в них якобы целились из ручного противотанкового гранатомета.