Установлена личность оккупанта, насиловавшего женщин на Киевщине, — генпрокурор (фото)

По словам Ирины Венедиктовой, в изнасиловании украинок подозревается 20-летний радиотелефонист Булат Фассахов. Он нападал на женщин вместе с сослуживцем в селе Броварского района.

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Киевская областная прокуратура и сотрудники СБУ установили личность российского военного, насиловавшего жительниц Киевской области в период оккупации региона. Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В совершении военных преступлений подозревается 20-летний Булат Фассахов, радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ.

[ + – ] Булат Фассахов

По данным следствия, в марте 2022 года Фассахов вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района и закрыли в подвале всю семью, кроме одной женщины. Военный изнасиловал ее, угрожая пострадавшей оружием и расправой над близкими.

Через несколько дней Фассахов совершил аналогичное преступление. В этот раз он вместе с тремя сослуживцами вошли в другой дом в селе. Жильцов вывели на улицу, а внутри оставили женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая ей смертью.

Установление личностей остальных причастных к преступлению продолжается. Фассахову заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

По информации СБУ, на данный момент установлено 1140 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Напомним, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, российские оккупанты стремятся лишить женщин возможности иметь детей. От сексуального насилия врагов также страдают мужчины и несовершеннолетние.

Ранее Денисова рассказала об изнасилованиях детей солдатами РФ на глазах матерей.