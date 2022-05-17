Встановлено особу окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині, — генпрокурор (фото)

За словами Ірини Венедіктової, у зґвалтуванні українок підозрюється 20-річний радіотелефоніст Булат Фассахов. Він нападав на жінок разом із товаришем зі служби в селі Броварського району.

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Київська обласна прокуратура та співробітники СБУ встановили особу російського військового, який ґвалтував мешканок Київської області в період окупації регіону. Про це розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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У скоєнні воєнних злочинів підозрюється 20-річний Булат Фассахов, радіотелефоніст 30 окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ.

[ + – ] Булат Фассахов

За даними слідства, у березні 2022 року Фассахов разом із товаришем зі служби увірвалися до приватного будинку в селі Броварського району та закрили в підвалі всю сім'ю, крім однієї жінки. Військовий зґвалтував її, погрожуючи постраждалій зброєю та розправою над близькими.

За кілька днів Фассахов скоїв аналогічний злочин. Цього разу він разом із трьома товаришами зі служби увійшли в інший будинок у селі. Мешканців вивели надвір, а всередині залишили жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи їй смертю.

Встановлення особистостей інших причетних до злочину продовжується. Фассахову заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

За інформацією СБУ, наразі встановлено 1140 російських загарбників, які вчиняли злочини проти мирного населення в Київській області.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Людмили Денісової, російські окупанти прагнуть позбавити жінок можливості мати дітей. Від сексуального насильства ворогів також страждають чоловіки та неповнолітні.

Раніше Денісова розповіла про зґвалтування дітей солдатами РФ на очах матерів.