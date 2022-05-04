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Путін особисто наказував солдатам РФ ґвалтувати українців, – омбудсмен

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Російські окупанти, танк росії, літера z, військові Росії
Фото: EFE | ЗС РФ депортували в Росію приблизно мільйон українців

Російські окупанти, за словами Людмили Денісової, прагнуть позбавити жінок можливості мати дітей. Від сексуального насильства ворогів страждають також чоловіки та діти.

Президент Росії Володимир Путін особисто віддавав накази російським військам ґвалтувати українців в окупованих містах. Про це сказала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю швейцарському виданню Blick.

За її словами, окупанти хочуть позбавити жінок можливості чи бажання мати дітей, що свідчить про очевидний геноцид українців.

Денісова навела журналістам приклади історій зґвалтувань. Зокрема, 17-річну дівчину три дні ґвалтували разом із матір'ю і 15-річною сестрою.

"Коли померли мати та сестра, дівчині довелося перебувати поруч із трупами ще чотири дні, перш ніж її врятували українські військові. Інша 25-річна жінка, яка намагалася захистити свою 19-річну сестру, була затримана і спостерігала, як солдати ґвалтують її", — заявила омбудсмен.

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Денісова сказала, що військові РФ ґвалтують чоловіків і дітей

Солдати армії РФ ґвалтують чоловіків і дітей. Відомий випадок, коли мати прив'язали до стільця, а над її 11-річним сином знущалися майже 10 години. 45-річний чоловік ледве вижив, коли вийшов з укриття за водою, його катували та ґвалтували, розповіла Денісова.

"Зґвалтування завжди відбуваються публічно, часто на задньому дворі чи навіть на вулиці", — зазначила вона.

Депортація і фільтрація українців

До Росії депортували майже мільйон українців, причому 182 тис. — це діти. Омбудсмен наголосила, що їх відвозять та розподіляють по всій Росії, особливо в бідних регіонах, щоб вони допомагали розвивати економіку.

"Росіяни відвідують українців у фільтраційних таборах, ставлять їм питання, наприклад, що вони думають про "російську місію" в Україні. Якщо їх не влаштовує відповідь, вони перевіряють документи, можуть перевіряти мобільні телефони. Ми не знаємо їхньої долі. Але безсумнівно те, що в багатьох немає документів, наприклад, у дітей, які народилися під час війни. Цим людям буде складно довести, звідки вони родом, і повернутися на батьківщину", — зазначила Денісова.

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Депортованих українців розсіюють по бідних регіонах, щоб вони розвивали економіку

Путін використовує захоплених українців для пропаганди, щоб потім знімати сюжети про їхню втечу з України та захист РФ.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен говорила, як військові РФ катували українських військовополонених і відмовлялися надати їм медичну допомогу. Деяких полонених, за її інформацією, змушували лежати обличчям до землі на морозі від 3 до 4 днів.

Омбудсмен повідомляла про створення разом з UNICEF безкоштовної цілодобової гарячої лінії для надання психологічної підтримки жертвам насильства. За її словами, психологам доводиться працювати цілодобово з постраждалими від дій російських військових.