Путін особисто наказував солдатам РФ ґвалтувати українців, – омбудсмен

Російські окупанти, за словами Людмили Денісової, прагнуть позбавити жінок можливості мати дітей. Від сексуального насильства ворогів страждають також чоловіки та діти.

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Президент Росії Володимир Путін особисто віддавав накази російським військам ґвалтувати українців в окупованих містах. Про це сказала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю швейцарському виданню Blick.

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За її словами, окупанти хочуть позбавити жінок можливості чи бажання мати дітей, що свідчить про очевидний геноцид українців.

Денісова навела журналістам приклади історій зґвалтувань. Зокрема, 17-річну дівчину три дні ґвалтували разом із матір'ю і 15-річною сестрою.

"Коли померли мати та сестра, дівчині довелося перебувати поруч із трупами ще чотири дні, перш ніж її врятували українські військові. Інша 25-річна жінка, яка намагалася захистити свою 19-річну сестру, була затримана і спостерігала, як солдати ґвалтують її", — заявила омбудсмен.

[ + – ] Денісова сказала, що військові РФ ґвалтують чоловіків і дітей

Солдати армії РФ ґвалтують чоловіків і дітей. Відомий випадок, коли мати прив'язали до стільця, а над її 11-річним сином знущалися майже 10 години. 45-річний чоловік ледве вижив, коли вийшов з укриття за водою, його катували та ґвалтували, розповіла Денісова.

"Зґвалтування завжди відбуваються публічно, часто на задньому дворі чи навіть на вулиці", — зазначила вона.

Депортація і фільтрація українців

До Росії депортували майже мільйон українців, причому 182 тис. — це діти. Омбудсмен наголосила, що їх відвозять та розподіляють по всій Росії, особливо в бідних регіонах, щоб вони допомагали розвивати економіку.

"Росіяни відвідують українців у фільтраційних таборах, ставлять їм питання, наприклад, що вони думають про "російську місію" в Україні. Якщо їх не влаштовує відповідь, вони перевіряють документи, можуть перевіряти мобільні телефони. Ми не знаємо їхньої долі. Але безсумнівно те, що в багатьох немає документів, наприклад, у дітей, які народилися під час війни. Цим людям буде складно довести, звідки вони родом, і повернутися на батьківщину", — зазначила Денісова.

[ + – ] Депортованих українців розсіюють по бідних регіонах, щоб вони розвивали економіку

Путін використовує захоплених українців для пропаганди, щоб потім знімати сюжети про їхню втечу з України та захист РФ.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен говорила, як військові РФ катували українських військовополонених і відмовлялися надати їм медичну допомогу. Деяких полонених, за її інформацією, змушували лежати обличчям до землі на морозі від 3 до 4 днів.

Омбудсмен повідомляла про створення разом з UNICEF безкоштовної цілодобової гарячої лінії для надання психологічної підтримки жертвам насильства. За її словами, психологам доводиться працювати цілодобово з постраждалими від дій російських військових.