Психологи не справляються з навантаженням. Жителі Київської області за 2 тижні повідомили про 400 зґвалтувань

Психологи, які працюють із постраждалими, зазначають, що більшість ґвалтівників — молоді люди віком 20-25 років. Тобто ті, хто ріс та дорослішав на путінській пропаганді.

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Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, розповіла, що наприкінці березня, 30-го, 31-го, ЗСУ почали звільняти міста в Київській області, на гарячу лінію почали надходити дзвінки про отримання психологічної допомоги. Люди почали розповідати, що вони жертви сексуального насильства. Про це Денісова розповіла в інтерв'ю Суспільному.

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За словами омбудсмена, спільно з UNICEF створено безплатну цілодобову гарячу лінію для надання психологічної підтримки жертвам насильства.

"На сайті розміщений телефон, і з 1 по 14 квітня таких дзвінків було 400, — пояснила Денісова, додавши, що зараз люди продовжують дзвонити, але співробітники служби підтримки вже збилися з рахунку. — Це підрахунок за п'ять тижнів і наші п'ять психологів не справляються з навантаженням".

Психологи "вигоряють"

Денісова пояснила, що в такій роботі людей доводиться буквально витягувати з того світу, щоб суїцидальні настрої не вилилися в суїцид, тому довелося звернутися до UNICEF із проханням надати більше спеціалістів, аби зокрема уникнути вигоряння психологів, яким доводиться працювати цілодобово.

Самі ж психологи кажуть, що за ступенем жорстокості рядові випадки побутового насильства незрівнянні з тим, що російські солдати роблять із нашими жінками, дівчатками, нашими дітьми, хлопчиками, людьми похилого віку, чоловіками.

За словами Денісової, після надання психологічної допомоги постраждалих запитують про те, чи готові вони дати свідчення, щоб інформацію про звірства російських військових щодо мирного населення України можна було б донести до широкої аудиторії. Проте зараз жодна з жертв не погодилася на розмову з представником слідчих органів, бо поки минуло надто мало часу.

Повідомлення про насильство надходять і з окупованих територій

Омбудсмен уточнила, що повідомлення про випадки сексуального насильства надходять і з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської області.

"У районах, де зв'язок відновлюють, люди дзвонять і розповідають. А якщо немає зв'язку, як вони повідомлять? Якщо в Маріуполі взагалі немає зв'язку, — пояснила Денісова. — Після того, як, а я переконана, Маріуполь звільнять <…> Те, що вони зараз роблять, палять тіла наших громадян, щоб потім просто не було свідчень їхніх злочинів, — це теж страшно".

За словами Денісової, з Херсонської області надходять повідомлення не лише про сексуальне насильство. "Наприклад, є звернення дівчинки, у присутності якої її батькові відрізали руки. І вона нічого не могла зробити, просто батько помер від цих травм, яких вони йому завдали. Відрубали просто руки, і таких свідчень багато".

Більшості ґвалтівників 20-25 років

Психологи, які працюють із постраждалими, зазначають, що, по-перше, більшість ґвалтівників — молоді люди віком 20-25 років.

"Тобто це ті, хто зростав під час путінського правління, на цій пропаганді. По-друге, вони роблять це публічно, у присутності інших людей і обов'язково групами", — зазначила Денісова, розповівши про випадки, коли російські солдати ґвалтували молодших сестер на очах у старших та про випадок, коли 11-річну дитину зґвалтували на очах матері.

Раніше Фокус повідомляв, що президент РФ Володимир Путін погодився на участь співробітників ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із "Азовсталі". В секретаріаті генсека ООН повідомляють про "принципову згоду" Кремля з цього питання.