Ексомбудсменку України звинуватили в неправдивому декларуванні і збагаченні: деталі від НАЗК

Агентство з’ясувало, що колишня уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова невідомо звідки взяла понад 12 мільйонів гривень за два роки. Окрім того, ще 20 мільйонів їй нібито дала в позику людина, яка не мала цих грошей.

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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на майже 10 мільйонів гривень та неправдивого декларування на понад 32,4 мільйона гривень з боку колишньої омбудсменки Людмили Денісової. Про це 18 вересня повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що чиновниця обіймала посаду уповноваженої Верховної Ради з прав людини та наприкінці 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду. Ім’я чиновниці не згадується, однак під цей опис підходить лише Денісова.

НАЗК провело перевірки декларацій ексомбудсменки за 2022 та 2023 роки. Виявилось, що у декларації за 2022 рік були неправдиві дані на понад 12,4 мільйона гривень. Денісова не надала інформацію дохід у розмірі 2,4 мільйона, яким погасила позику перед банком.

Окрім того, ще 10 мільйонів вона нібито отримала в позику від третьої особи. Як пояснила пресслужба, "позичальник" зізнався, що оформив позику на прохання, такої суми насправді не мав і фактично ці гроші не передавав.

У декларації за 2023 рік позика вже збільшилась до 20 мільйонів гривень. Окрім того, як встановили працівники НАЗК, чиновниця "з непідтверджених джерел" отримала для погашення позики перед банком суму, яка перевищувала її законні доходи на 9,9 мільйона.

Пресслужба додала, що Нацполіція порушила кримінальні справи.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсменки 31 травня 2022 року. Сама чиновниця заявляла, що за рішенням стоїть Офіс президента і називала його незаконним.

Звільнення Денісової відбулося на тлі скандалів навколо її ймовірної брехні про дії російських окупантів. За даними ЗМІ, на допиті ексомбудсменка розповіла, що моторошні історії про зґвалтування дізналась від доньки, яка була координаторкою гарячої лінії для психологічної допомоги українцям. Правоохоронці не змогли знайти доказів історіям, які поширювались через медіа й соцмережі.

1 липня на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини був призначений Дмитро Лубінець, який обіймає її донині.