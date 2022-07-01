Верховна Рада призначила нового омбудсмена України

Кандидатуру Дмитра Лубінця підтримали 250 народних депутатів, а більшу частину голосів за нардепа віддала фракція "Слуга народу".

У п'ятницю, 1 липня, Верховна Рада призначила народного депутата від групи "За Майбутнє" Дмитра Лубінця новим Уповноваженим парламенту з прав людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив парламентар від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, призначення Дмитра Лубінця на посаду нового омбудсмена підтримали 250 народних депутатів. Більшість голосів за кандидатуру нардепа від групи "За Майбутнє" віддала президентська фракція "Слуга народу" — 181.

"Рада призначила нового омбудсмена! Після годинного обговорення Дмитра Лубінця підтримали на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — повідомив Железняк у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що законопроєкт №7514 про призначення Дмитра Лубінця на посаду нового омбудсмена ухвалено Верховною Радою 1 липня. Автором документа виступив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Дмитро Лубінець — народний депутат України VIII та IX скликань. У 2014 році потрапив у Верховну Раду як мажоритарник від "Блоку Петра Порошенка", а у 2019 — пройшов як безпартійний і через якийсь час став членом парламентської групи "За Майбутнє". Був одним із 59 народних депутатів, які підписали звернення, на підставі яких Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця норма зобов'язувала держслужбовців у деклараціях пояснювати джерела їх доходів та доходів членів їхніх сімей. У грудні 2021 року Дмитро Лубінець із колегами зареєстрували законопроєкт про повернення пропорційно-мажоритарної системи виборів.

[ + – ] Дмитра Лубінця призначено новим Омбудсменом України

Нагадаємо, що Україна була без Уповноваженого Верховної Ради з прав людини упродовж місяця. 31 травня парламент звільнив Людмилу Денісову з посади омбудсмена. За її відставку проголосували 234 народні депутати.

Сама Людмила Денісова називала звільнення з посади омбудсмена порушенням Конституції та пообіцяла, що оскаржуватиме рішення Верховної Ради в суді. Генпрокурор України Ірина Венедіктова стверджувала, що український омбудсмен не передавала слідчим дані про зґвалтування, які здійснювали солдати ЗС РФ.

Наприкінці червня видання "Українська правда" опублікувало великий матеріал, присвячений Людмилі Денісової, в якому йшлося про те, що ексомбудсмен на допиті зізналася, що вигадувала страшні історії про воєнні злочини, скоєні росіянами.