Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена (фото)

Журналісти назвали двох можливих кандидатів на посаду уповноваженого з прав людини. Однак у парламенті запевняють, що до пошуку заміни Денісової "ще далеко".

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Верховна Рада на засіданні 31 травня 234-ма голосами "за" звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Ініціативу про звільнення омбудсмена підтримав 191 нардеп із "Слуги народу", 11 представників групи "Платформа за життя та мир", 12 депутатів із "Довіри", а також по 6 парламентаріїв із "За майбутнє", "Голосу" та "Відновлення України". Відмовилися голосувати за цей проєкт постанови члени фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Раніше Денісова під час пресконференції повідомила, що за її звільненням стоїть Офіс Президента. Також вона назвала цю ініціативу незаконною, оскільки термін її повноважень має становити 5 років. Денісова призначена уповноваженою в березні 2018 року.

У ОП свою причетність до звільнення омбудсмена заперечують. За словами заступника керівника Офісу Андрія Смирнова, у представництві глави держави не проводили нарад, на яких порушували б питання діяльності Денісової, передає "Радіо Свобода".

За даними журналістів, у "Слузі народу" хочуть бачити на місці Денісової 31-річного представника монобільшості Олександра Качуру або 41-річну уповноважену президента з питань забезпечення прав захисників України Олену Вербицьку.

[ + – ] Олександр Качура та Олена Вербицька

Вербицька у коментарі "Радіо Свобода" повідомила, що станом на 30 травня не отримувала пропозицій стати омбудсменом. Качура, зі свого боку, тоді заявив про некоректність обговорення заміни Денісової, поки вона працює на своїй посаді.

Джерела в парламенті повідомили, що до визначення кандидатів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини "ще далеко".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, журналісти закликали Денісову перевіряти факти, які вона публікує, про злочини російських військових в Україні. Як приклад, працівники медіа навели її пост про зґвалтування дитини за допомогою столового приладдя.

Сьогодні нардеп із "Слуги народу" Павло Фролов за підсумками засідання фракції повідомив, що Денісова з початку повномасштабної війни в Україні не виконувала своїх прямих обов'язків щодо організації обміну полоненими та гуманітарних коридорів, а також публікувала деталі злочинів окупантів щодо мирного населення без будь-яких доказів. Крім цього, політик повідомив, що Денісова з 24 лютого тривалий час перебувала за межами України.