Рада уволила Денисову с должности омбудсмена (фото)

Журналисты назвали двух возможных кандидатов на пост уполномоченного по правам человека. Однако в парламенте уверяют, что до поиска замены Денисовой "еще далеко".

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Верховная Рада на заседании 31 мая 234 голосами "за" уволила Людмилу Денисову с поста уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Инициативу об увольнении омбудсмена поддержал 191 нардеп из "Слуги народа", 11 представителей группы "Платформа за жизнь и мир", 12 депутатов из "Доверия", а также по 6 парламентариев из "За будущее", "Голоса" и "Восстановления Украины". Отказались голосовать за этот проект постановления члены фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Ранее Денисова в ходе пресс-конференции сообщила, что за ее увольнением стоит Офис Президента. Также она назвала эту инициативу незаконной, так как срок ее полномочий должен составлять 5 лет. Денисова была назначена уполномоченной в марте 2018 года.

В ОП свою причастность к увольнению омбудсмена отрицают. По словам заместителя руководителя Офиса Андрея Смирнова, в представительстве главы государства не проводились совещания, на которых затрагивались бы вопросы деятельности Денисовой, передает "Радио Свобода".

По данным журналистов, в "Слуге народа" хотят видеть на месте Денисовой 31-летнего представителя монобольшинства Александра Качуру или 41-летнюю уполномоченную президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую.

[ + – ] Александр Качура и Алена Вербицкая

Вербицкая в комментарии "Радио Свобода" сообщила, что по состоянию на 30 мая не получала предложений стать омбудсменом. Качура в свою очередь тогда заявил о некорректности обсуждения замены Денисовой, пока она работает на своем посту.

Источники в парламенте сообщили изданию, что до определения кандидатов на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека "еще далеко".

Напомним, по данным СМИ, журналисты призвали Денисову проверять публикуемые ею факты о преступлениях российских военных в Украине. В качестве примера работники медиа привели ее пост об изнасиловании ребенка при помощи столового прибора.

Сегодня нардеп из "Слуги народа" Павел Фролов по итогам заседания фракции сообщил, что Денисова с начала полномасштабной войны в Украине не выполняла свои прямые обязанности по организации обмена пленными и гуманитарных коридоров, а также публиковала детали преступлений оккупантов в отношении мирного населения без каких-либо доказательств. Помимо этого политик сообщил, что Денисова с 24 февраля долгое время находилась за пределами Украины.