"Вредила Украине": в "Слуге народа" объяснили, за что хотят уволить омбудсмена Денисову

Уполномоченная вместо обмена пленными сконцентрировалась на публикации постов об изнасилованиях украинцев оккупантами, не прилагая доказательств, сообщил нардеп Фролов.

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова с начала полномасштабной войны в Украине вместо выполнения своих прямых обязанностей публиковала детали изнасилований украинских граждан российскими военнослужащими, не подкрепляя их доказательствами. Также Денисова после 24 февраля долгое время провела за границей. В связи с этим народные депутаты будут инициировать увольнение омбудсмена. Об этом в своем Facebook сообщил нардеп из "Слуги народа" Павел Фролов по итогам заседания фракции.

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По словам парламентария, на заседании члены фракции единогласно решили инициировать выражение Денисовой недоверия и увольнение ее с должности уполномоченной. Фролов сообщил, что для выражения недоверия необходимы 113 голосов нардепов без следования процедурам специальных законов о статусе таких лиц.

Фролов заявил, что с начала полномасштабной войны Денисова не способствовала организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, борьбе с депортацией жителей оккупированных территорий — все эти функции вынужденно выполняла вице-премьер — министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

В то же время нардеп сообщил, что омбудсмен публиковала большое количество деталей "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на временно неподконтрольных правительству территориях Украины. Эту информацию Денисова не сопровождала доказательствами.

"(Денисова) лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины. К тому же продолжительное время после 24 февраля (она) за границей… в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных европах.", — сказал Фролов.

Также нардеп отметил, что омбудсмен могла бы помочь пленным, депортированным и пострадавшим от оккупации жителям Украины.

Увольнение Денисовой с занимаемой ей должности может произойти уже сегодня, добавил Фролов.

Напомним, нардепы из "Слуги народа" уже собрали подписи под вотумом недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Сама омбудсмен считает, что ее увольнение будет незаконным.

Ранее Денисова сообщала о жестоких случаях изнасилований украинцев оккупантами.