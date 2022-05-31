Депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отставку омбудсмена Людмилы Денисовой

Сама Денисова уверена, что ее увольнение будет незаконным.

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Депутаты парламента от партии "Слуга народа" собрали подписи под вотумом недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

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Для омбудсмена это не стало неожиданностью. 30 мая Денисова провела пресс-конференцию, на которой заявила, что 31 мая ее попробуют уволить с должности.

По словам уполномоченной Верховной Рады, причиной атаки на нее стало недовольство Офисом президента ее активной деятельностью по сбору информации о нарушении прав человека на оккупированных территориях. При этом она подчеркнула, что ее увольнение будет незаконным. Эта процедура изменилась из-за военного положения и новые временные положения в законах о функционировании госслужбы и местного самоуправления не соответствуют специальному закону об омбудсмене.

Людмила Денисова сообщила также, что сейчас оказывают давление не только на нее, но и на ее дочь, которую уже три раза вызывали на допросы.

Утром 31 мая Денисова заявила о том, что возможное выражение Радой вотума недоверия украинскому омбудсмену обеспокоило главу Глобального альянса национальных институций по правам человека GANHRI Мариам Аль-Аттия и руководителя Европейской сети национальных институций по правам человека European Network of National Human Rights Institutions Сирпа Раутио.

"Они выразили решительную поддержку уполномоченному и подчеркнули, что чрезвычайные обстоятельства в Украине не оправдывают неуважение к мандату, пребыванию в должности и стабильности институции Уполномоченного", — заверила Денисова, опубликовав соответствующее письмо западных правозащитников.

Ранее Фокус писал о том, какими успехами и скандалами отметилась Денисова на своем посту. По инсайдерской информации, в президентской команде задумывались о том, кем ее заменить, уже в 2019 году.