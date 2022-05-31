Депутати від "Слуги народу" зібрали підписи за відставку омбудсмена Людмили Денісової

Сама Денісова впевнена, що її звільнення буде незаконним.

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Депутати парламенту від партії "Слуга народу" зібрали підписи під вотумом недовіри Уповноваженій із прав людини Людмилі Денісовій. Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

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Для омбудсмена це стало несподіванкою. 30 травня Денісова провела пресконференцію, на якій заявила, що 31 травня її спробують звільнити з посади.

За словами уповноваженої Верховної Ради, причиною атаки на неї стало невдоволення Офісом президента її активною діяльністю щодо збору інформації про порушення прав людини на окупованих територіях. При цьому вона наголосила, що її звільнення буде незаконним. Ця процедура змінилася через воєнний стан, і нові тимчасові положення в законах про функціонування держслужби та місцевого самоврядування не відповідають спеціальному закону про омбудсмена.

Людмила Денісова повідомила також, що зараз чинять тиск не тільки на неї, а й на її дочку, яку вже три рази викликали на допити.

Уранці 31 травня Денісова заявила про те, що можливе вираження Радою вотуму недовіри українському омбудсмену стурбувало главу Глобального альянсу національних інституцій із прав людини GANHRI Маріам Аль-Аттія та керівника Європейської мережі національних інституцій з прав людини European Network of National Human Rights Institutions Сірпа Раутіо.

"Вони висловили рішучу підтримку уповноваженого та наголосили, що надзвичайні обставини в Україні не виправдовують неповаги до мандату, перебування на посаді та стабільності інституції Уповноваженого", — запевнила Денісова, опублікувавши відповідний лист західних правозахисників.

Раніше Фокус писав про те, якими успіхами та скандалами відзначилася Денісова на своїй посаді. За інсайдерською інформацією, у президентській команді замислювалися про те, ким її замінити, вже у 2019 році.