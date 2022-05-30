Денісову хочуть звільнити з посади омбудсмена, у Раді вже збирають підписи (відео)

На думку омбудсмена, завтра нардепи мають намір висловити їй недовіру. Водночас, чиновниця уточнила, що позбавлення її посади буде незаконним через воєнний стан у країні.

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Завтра, 31 травня, омбудсмену Людмилі Денісовій хочуть оголосити недовіру та звільнити з посади. Про це сьогодні на пресконференції повідомила сама уповноважена Верховної Ради з прав людини.

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За словами Денісової, таке рішення було ухвалено після наради в Офісі президента, де нібито незадоволені її активною діяльністю щодо збору інформації про порушення прав людини на окупованих територіях.

"Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена. …Такі дії влади є втручанням у діяльність офісу омбудсмена України", — наголосила вона.

За інформацією омбудсмена, наразі народні депутати збирають підписи для висловлення їй недовіри. Денісова розповіла, що цю інформацію під час розмови з нею підтвердив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Проте, голова Верховної Ради ще не знає результатів збору підписів.

Як вважає Денісова, її звільнення буде незаконним, оскільки процедура змінилася через воєнний стан і нові тимчасові положення у законах про функціонування держслужби та місцевого самоврядування не відповідають спеціальному закону про уповноваженого ВР із прав людини.

За словами уповноваженої, "політичний тиск" чиниться на неї, зокрема, і через дочку, яку тричі викликали на допит.

"Востаннє їй просто стало погано", — прокоментувала Денісова.

Відповідаючи на запитання щодо причин її можливого звільнення, омбудсмен сказала, що про це треба запитувати тих народних депутатів, хто ставитиме свої підписи.

25 травня "Детектор Медіа" написав, що журналісти закликали Людмилу Денісову скоригувати свою публічну комунікацію щодо статевих злочинів під час війни. Зокрема, її попросили перевіряти факти та не давати надто докладної інформації про злочини. Як приклад, представники ЗМІ навели повідомлення про зґвалтування дитини чайною ложкою, про що омбудсмен заявила 23 травня.

Людмила Денісова обійняла посаду уповноваженої ВР з прав людини 15 березня 2018 року. Термін каденції омбудсмена — 5 років.

Раніше Фокус розповідав, якими успіхами та скандалами відзначилася Денісова на посаді омбудсмена. Як прокоментувала Тетяна Печончик, голова центру прав людини "Зміна", "посада уповноваженого стала розмінною монетою у політичних торгах". За інсайдерською інформацією, уже в 2019 році у команді Зеленського замислювалися про те, ким замінити Денісову.