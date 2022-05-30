Денисову хотят уволить с должности омбудсмена, в Раде уже собирают подписи (видео)

По мнению омбудсмена, завтра нардепы намерены выразить ей недоверие. В то же время чиновница уточнила, что лишение ее должности будет незаконным из-за военного положения в стране.

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Завтра, 31 мая, омбудсмену Людмиле Денисовой хотят объявить недоверие и уволить с должности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила сама уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

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По словам Денисовой, такое решение было принято после совещания в Офисе президента, где якобы недовольны ее активной деятельностью по сбору информации о нарушении прав человека на оккупированных территориях.

"Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена. … Такие действия власти являются вмешательством в деятельность офиса омбудсмена Украины", — подчеркнула она.

По информации омбудсмена, сейчас народные депутаты собирают подписи для выражения ей недоверия. Денисова рассказала, что эту информацию в разговоре с ней подтвердил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Однако глава Верховной Рады еще не знает результатов сбора подписей.

Как считает Денисова, ее увольнение будет незаконным, так как процедура изменилась из-за военного положения и новые временные положения в законах о функционировании госслужбы и местного самоуправления не соответствуют специальному закону об уполномоченном ВР по правам человека.

По словам уполномоченной, "политическое давление" оказывается на нее, в том числе, и через дочь, которую три раза вызывали на допрос.

"В последний раз ей просто стало плохо", — прокомментировала Денисова.

Отвечая на вопрос о причинах ее возможного увольнения, омбудсмен сказала, что об этом надо спрашивать тех народных депутатов, кто будет ставить свои подписи.

25 мая "Детектор Медиа" написал, что журналисты призвали Людмилу Денисову скорректировать свою публичную коммуникацию относительно половых преступлений во время войны. В частности, ее попросили проверять факты и не давать слишком подробной информации о преступлениях. В качестве примера представители СМИ привели сообщение об изнасиловании ребенка чайной ложкой, о чем омбудсмен заявила 23 мая.

Людмила Денисова заняла должность уполномоченной ВР по правам человека 15 марта 2018 года. Термин каденции омбудсмена — 5 лет.

Ранее Фокус рассказывал, какими успехами и скандалами отметилась Денисова на посту омбудсмена. Как прокомментировала Татьяна Печончик, глава центра прав человека "Зміна", "должность уполномоченного стала разменной монетой в политических торгах". По инсайдерской информации, уже в 2019 году в команде Зеленского задумывались о том, кем заменить Денисову.