"Шкодила Україні": у "Слузі народу" пояснили, за що хочуть звільнити омбудсмена Денісову

Уповноважена замість обміну полоненими сконцентрувалася на публікації постів про зґвалтування українців окупантами, не додаючи доказів, повідомив нардеп Фролов.

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Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова з початку повномасштабної війни в Україні замість виконання своїх прямих обов'язків публікувала деталі зґвалтувань українських громадян російськими військовослужбовцями, не підкріплюючи їх доказами. Також Денісова після 24 лютого тривалий час провела за кордоном. Через це народні депутати ініціюватимуть звільнення омбудсмена. Про це у своєму Facebook повідомив нардеп із "Слуги народу" Павло Фролов за підсумками засідання фракції.

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За словами парламентаря, на засіданні члени фракції одноголосно вирішили ініціювати висловлення Денісової недовіри та звільнення її з посади уповноваженої. Фролов повідомив, що для висловлення недовіри необхідні 113 голосів нардепів без дотримання процедур спеціальних законів про статус таких осіб.

Фролов заявив, що з початку повномасштабної війни Денісова не сприяла організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, боротьбі з депортацією жителів окупованих територій — усі ці функції вимушено виконувала віцепрем'єр – міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Водночас нардеп повідомив, що омбудсмен публікувала велику кількість деталей "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та "зґвалтування дітей" на тимчасово непідконтрольних уряду територіях України. Цю інформацію Денісова не супроводжувала доказами.

"(Денісова) лише шкодила Україні та відвертала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України. До того ж тривалий час після 24 лютого (вона) за кордоном… у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних європах", — сказав Фролов.

Також нардеп зазначив, що омбудсмен могла б допомогти полоненим, депортованим та постраждалим від окупації мешканцям України.

Звільнення Денісової із посади може статися вже сьогодні, додав Фролов.

Нагадаємо, нардепи зі "Слуги народу" вже зібрали підписи під вотумом недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Сама омбудсмен вважає, що її звільнення буде незаконним.

Раніше Денісова повідомляла про жорстокі випадки зґвалтувань українців окупантами.