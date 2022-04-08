На очах у матері: омбудсмен Денісова розповіла про зґвалтування дітей солдатами РФ

Вже відомо, що російські військовослужбовці неодноразово вдавалися до сексуального насильства над неповнолітніми хлопчиками та дівчатками під час окупації Бучі та Ірпеня.

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У Бучі та Ірпені на Київщині зафіксовано випадки зґвалтувань дітей та жінок російськими солдатами під час окупації ними цих міст. Про це у п'ятницю, 8 квітня, у своєму Facebook повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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Омбудсмен розповіла про три випадки сексуального насильства, зафіксованих у регіоні:

дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 російськими солдатами у Бучі, зараз вагітна;

хлопчик, 11 років, зґвалтований загарбниками на очах у прив'язаної до стільця матері у Бучі;

жінка, 20 років, зґвалтована трьома військовослужбовцями РФ одночасно "у всі можливі місця" в Ірпені.

Денісова нагадала, що зґвалтування під час війни заборонено статтею 27 Женевської конвенції. Омбудсмен звернулася до Комісії Організації Об'єднаних Націй з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також до експертної комісії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, щоб врахувати факти цих воєнних злочинів з боку держави-агресора в Україні .

"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!… Рашистські окупанти повинні понести найсуворішу відповідальність!" — Додала Денісова.

[ + – ] Пост Денісової

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що українським силовикам відомі всі особи, які вчиняли воєнні злочини на території країни під час повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали про те, як російські військові в Ірпені розстрілювали дівчат і жінок і їздили по їхніх тілах на танках.