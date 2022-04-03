В Ірпені війська РФ розстрілювали дівчаток і жінок, трупи давили танками, — мер міста

Градоначальник сказав, що жінок убивали на вулицях Пушкінська та Лермонтова. Через тривалі битви за Ірпінь загинули близько 300 мирних жителів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові в Ірпені на Київщині розстрілювали дівчаток і жінок і їздили по них танками. Про це сказав міський голова Олександр Маркушин.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Дуже багато загинуло від їхніх мін, від артобстрілів. Багатьох рашисти розстріляли. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова вони розстріляли дівчаток і жінок, а потім їздили по них танками", — заявив градоначальник.

Маркушин говорив про 300 загиблих мирних жителів і 50 військовослужбовців через тривалі битви за Ірпінь.

"На жаль, 16 хлопців із нашої тероборони загинули, 29 у лікарні. Якщо із ЗСУ, то, я думаю, десь до 50 людей загинули та близько 100 поранених. Але відвоювали, не здали місто. У той час, коли були потужні бої, коли цілодобово були обстріли, людей ховали прямо у дворах і в парках. Ще не було розібрано завали, там теж можуть бути люди", — зазначив він.

Мер розповів, як російські військові розстрілювали цивільних.

"Люди, які їм не подобалися, їх просто розстрілювали. Танками вони українців, які були вбиті, розчавлювали, просто закочували в асфальт. На це було страшно дивитися", — повідомив він.

Влада Ірпеня 2 квітня вирішила закрити місто на виїзд і перевіряти всі машини, що виїжджають. На вулицях цілодобово працюють поліцейські патрулі та вибухотехніки. 30 березня Маркушин сказав, що людям протягом місяця заборонять повертатися в Ірпінь.

Нагадаємо, що ЗСУ повністю звільнили Ірпінь 28 березня. Маркушин попереджав про нові спроби нападу окупантів на місто.

Фокус раніше повідомляв, що мобільний оператор Vodafone запустив біля Ірпеня першу базову станцію Starlink.