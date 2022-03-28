Українські військові повністю звільнили місто Ірпінь — мер (відео)

За словами Олександра Маркушина, українські військові закріплюються на нових позиціях та готуватимуться до наступу на Бучу, Гостомель та Ворзель.

Місто Ірпінь Київської області повністю звільнене українськими військовими, зараз там відбувається зачистка по всьому периметру. Однак, у місто поки що не можна повертатися. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.

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"Сьогодні звільнено Ірпінь, відбувається зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям ЗСУ, територіальній обороні, Національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному спецпідрозділу. Хлопці, коли ми разом — ми сила", — сказав Маркушин.

За словами мера, до міста поки що повертатись не можна, бо це небезпечно. Наразі українські військові закріплюються на нових рубежах і незабаром готуватимуться до атаки. У планах українських Збройних Сил звільнити Бучу, Гостомель та Ворзель. Маркушин додав, що на Ірпінь ще будуть спроби нападу.

"Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і ми мужньо його оборонятимемо. Ірпінь — це Україна!", — заявив мер.

Нагадаємо, 26 березня Збройним Силам України вдалося звільнити місто Тростянець на Сумщині. Крім того, 93-а ОМБр захопила техніку та боєприпаси, які ворожі війська залишили на полі бою.

Раніше, 23 березня у міській раді Бучі повідомили, що українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. Тим часом Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади залишаються під контролем ЗСУ.