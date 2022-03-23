Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, — Бучанська міська рада

У Бучанській міській раді заявили, що Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади залишаються під контролем українських військових.

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь, Бучу та Гостомель Київської області. Ситуація в регіоні залишається важкою: Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади залишаються під постійним обстрілом російських військових. Крім того, у Дмитрівській громаді спостерігається пересування ворога та обстріли навколишніх сіл. У ніч проти 23 березня ворожі війська обстріляли село Шпитьки, що призвело до пожежі, а також постійно точаться бої на Житомирській трасі. Про це написала Бучанська міська рада у Facebook.

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Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади залишаються під контролем українських військових. Проте повідомляється, що через окупацію багато сіл опинилося на межі гуманітарної катастрофи. У людей не залишається продуктів, ліків, гігієнічних засобів та дитячого харчування. Крім того, деякі захоплені селища залишаються без зв'язку.

Також міська рада Бучі розповіла, що військові Росії займаються мародерством, вриваються в будинки місцевих мешканців та шукають їжу й алкоголь. Вони також відстрілюють собак та ріжуть худобу на м'ясо.

У Немішаївській громаді немає світла, газу та зв'язку, а людям потрібні продукти, вода та медикаменти, є великий запит на евакуацію. Російські військові в цьому районі почали окопуватись. У Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбардування зруйновано 4 будинки

Нагадаємо, 23 березня Національна поліція відновила роботу в місті Ірпінь. Правоохоронці зачищатимуть територію та допомагатимуть людям з евакуацією.

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів, що під селищем Макарів Київської області дві батальйонні тактичні групи Росії втратили близько 50% свого складу. Один з російських військових звинуватив у цьому командира бригади та переїхав його танком.