Російський солдат переїхав танком свого командира через втрату 50% особового складу в Україні

За даними журналіста Романа Цимбалюка, дві батальйонні тактичні групи РФ під Макаровим втратили близько 750 військових. Попри це в Росії постраждалому полковнику привласнили орден мужності.

Під селищем Макарів у Київській області дві батальйонні тактичні групи РФ втратили майже половину особового складу. Один із російських військових звинуватив у цьому командира бригади та переїхав його танком, внаслідок чого останній отримав травми обох ніг. Про це у своєму Facebook повідомив український журналіст Роман Цимбалюк.

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За словами автора публікації, йдеться про групи мотострілецької бригади, яка базується у військовій частині 69647 (місто Кяхта, Бурятія, РФ). Ці БТГр із понад 1500 військових втратили під Макаровим близько половини особового складу, також безліч солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі товаришів по службі та друзів командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", — написав Цимбалюк.

Журналіст додав, що зараз російський полковник проходить лікування в білоруській лікарні. Також російська влада виплатить йому грошову компенсацію за отримані під час війни в Україні поранення. Крім цього, Медведєва нагородили орденом мужності, стверджує Цимбалюк.

[ + – ] Пост Цимбалюка

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що Збройні Сили України змогли вибити російських окупантів із селища Макарів у Київській області.

Водночас за даними пресофіцера київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрія Ковальова, українські війська взяли в котел ворожі сили в регіоні.