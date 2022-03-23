Российский солдат переехал танком своего командира за потери 50% личного состава в Украине

По данным журналиста Романа Цимбалюка, две батальонных тактических группы РФ под Макаровым потеряли около 750 военных. Несмотря на это в России пострадавшему полковнику присвоили орден мужества.

Под поселком Макаров в Киевской области две батальонных тактических групп РФ потеряли почти половину личного состава. Один из российских военных обвинил в этом командира бригады и переехал его танком, в результате чего последний получил травмы обеих ног. Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

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По словам автора публикации, речь идет о группах мотострелковой бригады, которая базируется в военной части 69647 (город Кяхта, Бурятия, РФ). Эти БТРГ из более 1500 военных потеряли под Макаровым около половины личного состава, также множество солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", — написал Цимбалюк.

Журналист добавил, что на данный момент российский полковник проходит лечение в белорусской больницы. Также российские власти выплатят ему денежную компенсацию за полученные в ходе войны в Украине ранения. Помимо этого Медведев был награжден орденом мужества, утверждает Цимбалюк.

[ + – ] Пост Цимбалюка

Напомним, 21 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины смогли выбить российских оккупантов из поселка Макаров в Киевской области.

В то же время по данным пресс-офицера киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрея Ковалева, украинские войска взяли в котел вражеские силы в регионе.