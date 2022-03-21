Подразделения ВСУ полностью освободили Макаров под Киевом, — СМИ (фото)

По предварительной информации, благодаря действиям украинских военнослужащих оккупанты были изолированы к югу от автомобильной дороги Е40.

Подразделения Вооруженных сил Украины смогли выбить российских оккупантов из прифронтового города Макаров в Киевской области. Об этом в своем Twitter сообщил аналитик и руководитель консалтинговой компании Le Beck International Ltd Майкл Горовиц, которая специализируется на управлении рисков в опасных регионах.

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По его словам, в Макарове военнослужащие после боевых действий вывесили большой флаг Украины.

Освобождение населенного пункта под Киевом, как отмечает Горовиц, позволит подразделениям ВСУ изолировать оккупационные формирования к югу от автомобильной дороги E40.

[ + – ] Подразделения ВСУ освободили Макаров под Киевом

"Еще одна фотография из того же места. Это часть более широкого контрнаступления, о котором сообщалось ранее", — подписал аналитик снимки из прифронтового Макарова.

[ + – ] Подразделения ВСУ освободили Макаров под Киевом

О возможном освобождении Макарова под Киевом также сообщает канадский консультант по системному администрированию, сетям, безопасности ExitCertified Майкл Маккей.

По его словам, в результате контрнаступления подразделений ВСУ российским оккупантам пришлось отступать и занимать оборону в районе Ирпеня, Бучи и Бородянки.

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На момент публикации материала пресс-службы Генштаба ВСУ, штаба ООС и Сухопутных войск официально не подтверждали информацию об освобождении города Макаров в Киевской области.

Напомним, вечером 20 марта российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве. Сперва сообщалось, что в результате обстрела погибли четверо человек, и еще один получил различные ранения. Из-за попадания снаряда загорелись автомобили на парковке и несколько этажей ТРЦ.

Позже стало известно, что в результате обстрела ТРЦ в Киеве погиб сотрудник компании Леруа Мерлен.