Ночью российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве, есть жертвы (видео)
В результате атаки вражеских сил погибли четыре человека, еще один получил травмы.
В воскресенье, 20 марта, в Киеве российские войска нанесли удар в район торгового центра, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Удар был нанесен в Подольском районе города около 22:46.
"По прибытии, бойцы (ГСЧС) установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи торгового центра", — говорится в публикации спасателей.
На кадрах с места происшествия можно увидеть, что сотрудникам ГСЧС удалось вытащить по меньшей мере одного человека из-под завалов торгового центра.
Как сообщили в ГСЧС, в результате происшествия погибли четыре человека, один травмирован, информация уточняется.
По состоянию на 02:18 пожар был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. метров. На месте работает 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава.
Напомним, в воскресенье обломки снаряда российских войск упали во дворе многоквартирного дома в Святошинском районе Киева, в связи с чем там возник пожар.
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