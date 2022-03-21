Ночью российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве, есть жертвы (видео)

В результате атаки вражеских сил погибли четыре человека, еще один получил травмы.

В воскресенье, 20 марта, в Киеве российские войска нанесли удар в район торгового центра, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Удар был нанесен в Подольском районе города около 22:46.

"По прибытии, бойцы (ГСЧС) установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи торгового центра", — говорится в публикации спасателей.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что сотрудникам ГСЧС удалось вытащить по меньшей мере одного человека из-под завалов торгового центра.

Как сообщили в ГСЧС, в результате происшествия погибли четыре человека, один травмирован, информация уточняется.

По состоянию на 02:18 пожар был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. метров. На месте работает 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава.

Напомним, в воскресенье обломки снаряда российских войск упали во дворе многоквартирного дома в Святошинском районе Киева, в связи с чем там возник пожар.

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