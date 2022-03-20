В Киеве обломки снаряда упали во дворе дома рядом с детским садом (фото, видео)

ЧП произошло в районе Святошино. По словам мэра Киева, погибших нет, пострадали 5 человек, 2 из них госпитализированы. В доме выбиты окна, сгорели стоявшие во дворе автомобили.

В воскресенье, 20 марта, обломки снаряда российских войск упали во дворе десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, в результате чего в доме возник пожар. Примерно в 14:00 в Государственную службу спасения поступило сообщение о возгорании. Об этом сообщается на странице Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

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Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что из-за обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х автомобилей. Для ликвидации последствий задействовались 7 единиц пожарной техники и 25 спасателей. Людей эвакуировали из здания.

"В 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 — ликвидировано", — говорится в сообщении.

Столичный градоначальник Виталий Кличко записал видео возле воронки, оставшейся от снаряда. По его словам, пострадали пять местных жителей, но обошлось без жертв.

[ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино Фото: ГСЧС [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обстрел дома в Святошино. [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино [ + – ] Обломки снаряда упали рядом с домом в Святошино

"Вновь мы видим последствия "русского мира", рядом находится детский сад, а здесь — кратер. В доме выбиты окна, автомобили сгорели. Слава Богу, погибших нет. Несколько человек госпитализированы, им оказывается помощь", — сообщил Кличко, упомянув также о нарративе российской пропаганды, согласно которому удары российской артиллерии якобы наносятся только по военным объектам.

"Хотят запугать людей, но не выйдет. Украинцы не пугаются. Более того, эти действия вызывать больше ненависти, и еще большее желание дать отпор любому агрессору, который нападает на наших женщин и детей".

[ + – ] Обращение Виталия Кличко к киевлянам

Напомним, что ВС РФ обстреляли Мариуполь с боевых кораблей. По информации военных, оккупационные войска продолжают разрушать город из всех доступных орудий.