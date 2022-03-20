В Киеве обломки снаряда упали во дворе дома рядом с детским садом (фото, видео)
ЧП произошло в районе Святошино. По словам мэра Киева, погибших нет, пострадали 5 человек, 2 из них госпитализированы. В доме выбиты окна, сгорели стоявшие во дворе автомобили.
В воскресенье, 20 марта, обломки снаряда российских войск упали во дворе десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, в результате чего в доме возник пожар. Примерно в 14:00 в Государственную службу спасения поступило сообщение о возгорании. Об этом сообщается на странице Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что из-за обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х автомобилей. Для ликвидации последствий задействовались 7 единиц пожарной техники и 25 спасателей. Людей эвакуировали из здания.
"В 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 — ликвидировано", — говорится в сообщении.
Столичный градоначальник Виталий Кличко записал видео возле воронки, оставшейся от снаряда. По его словам, пострадали пять местных жителей, но обошлось без жертв.
"Вновь мы видим последствия "русского мира", рядом находится детский сад, а здесь — кратер. В доме выбиты окна, автомобили сгорели. Слава Богу, погибших нет. Несколько человек госпитализированы, им оказывается помощь", — сообщил Кличко, упомянув также о нарративе российской пропаганды, согласно которому удары российской артиллерии якобы наносятся только по военным объектам.
"Хотят запугать людей, но не выйдет. Украинцы не пугаются. Более того, эти действия вызывать больше ненависти, и еще большее желание дать отпор любому агрессору, который нападает на наших женщин и детей".
Напомним, что ВС РФ обстреляли Мариуполь с боевых кораблей. По информации военных, оккупационные войска продолжают разрушать город из всех доступных орудий.