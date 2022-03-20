Российские войска обстреляли Мариуполь из боевых кораблей, — "Азов"

По данным военных, российские войска продолжают разрушать город из всех доступных вооружений.

Вооруженные силы РФ обстреляли Мариуполь силами четырех кораблей Военно-морского флота. Об этом сообщает полк "Азов" в телеграм-канале.

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Указывается, что после атак по городу авиации, артиллерии и разных тяжелых систем и танков, российские оккупанты начали уничтожать Мариуполь из вооружения боевых кораблей.

Сообщение было опубликовано в 12:02. Полк "Азов" указывает, что в это время как раз прошел обстрел.

"Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал", — пишут в "Азове".

Добавим, что с 18 марта Украина не имеет выхода к Азовскому морю. Российские войска временно лишили страну доступа. Информацию опубликовал Генеральный штаб.

Напомним, 15 марта российские военные корабли обстреляли два населенных пункта в Одесской области. В результате два человека были ранены.