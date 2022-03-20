Російські війська обстріляли Маріуполь із бойових кораблів, — "Азов"

За даними військових, російські війська продовжують руйнувати місто з усіх доступних озброєнь.

Збройні сили РФ обстріляли Маріуполь силами чотирьох кораблів Військово-морського флоту. Про це повідомляє полк "Азов" у телеграм-каналі.

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Вказують, що після атак по місту авіації, артилерії та різних важких систем та танків російські окупанти почали знищувати Маріуполь з озброєння бойових кораблів.

Повідомлення опублікували о 12:02. Полк "Азов" вказує, що в цей час пройшов обстріл.

"Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал", — пишуть в "Азові".

Додамо, що з 18 березня Україна не має виходу до Азовського моря. Російські війська тимчасово позбавили країну доступу. Інформацію опублікував Генеральний штаб.

Нагадаємо, 15 березня російські військові кораблі обстріляли два населені пункти на Одещині. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.