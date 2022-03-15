Російські військові кораблі наближаються до Одеси: обстріляно два населені пункти (відео)

За інформацією журналістів із британської газети королівського флоту, до берегів Одеси підійшли 3 групи з російськими військовими кораблями.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що російські військові завдали удару по двох населених пунктах регіону. За його словами, один населений пункт зазнав атаки російських військових із ракет і кораблів вранці. Внаслідок чого двоє людей було поранено. Крім того, вдень супротивник обстріляв інший населений пункт із корабельної артилерії. Росіяни випустили близько 90-ти снарядів. Про це Максим Марченко повідомив у Telegram.

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Британська газета королівського флоту Naval News написала, що десантні кораблі військово-морських сил Росії підійшли до берега України під Одесою. Військові експерти з супутникових знімків виявили наближення трьох груп російських бойових кораблів. На супутниковому знімку Sentinel 2, зробленому 15 березня об 11:47 ранку, видно як мінімум 14 суден.

За даними військових експертів, північна група складається з буксирного судна або тральщика, трьох великих десантних кораблів та ще одного буксира.

Середня група рухається у вигляді квадрата. Вона, мабуть, складається з ракетних корветів.

У південній групі виявили фрегат "Москва", який супроводжують два великі десантні кораблі "Тапір". Також помітили рух великого десантного корабля "Петро Моргунов" Північного флоту ВМФ Росії. Він зазвичай дислокується у пункті "Сєвероморськ" у Мурманській області.

Нагадаємо, 14 березня Максим Марченко заявив, що загроза висадки морського десанту в Одесі зберігається. Проте українські військові готові до такої зустрічі. Голова Одеської ОВА вважає, що все, що зможе побачити ворог, — це дно Чорного моря.

Раніше, 11 березня мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що ворожі війська планують оточити місто сушею з боку Придністров'я та Миколаївської області, щоб відрізати від решти України. Потім росіяни планують оточити Одесу із Чорного моря.