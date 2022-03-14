Загроза висадки морського десанту в Одесі зберігається, — голова Одеської ОВУ

За словами Максима Марченка, ЗСУ готові до такої зустрічі, і все, що зможе побачити супротивник, це дно Чорного моря.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко попередив, що ймовірність висадки на одеському узбережжі морського десанту ЗС РФ все ще зберігається. Але, за його словами, ЗСУ готові дати відсіч російським загарбникам. Чиновник виклав відеозвернення у своєму Telegram-каналі.

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Марченко вважає, що все, що зможе побачити ворог, це дно Чорного моря.

Про плани висадки російського десанту в Одесі також застерігав секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі національного марафону чиновник попередив, що окупанти планували такий маневр кілька днів тому, однак завадили погані погодні умови.

Але й він вважає, що підрозділи ЗСУ готові до такого розвитку подій. В ефірі національного марафону Данілов повідомляв, що окупанти планували таку спецоперацію кілька днів тому, проте її довелося перенести через несприятливі погодні умови.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук вважає, що є загроза атаки як з повітря, так і з суші.

Раніше Фокус повідомляв, що десантну операцію РФ біля Одеси приречено на провал. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України, заявив, що висадка морського десанту вважається найскладнішою з військових операцій. Десантний корабель, що наближається, вкрай вразливий і стає легкою мішенню.