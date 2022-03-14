Угроза высадки морского десанта в Одессе сохраняется, — глава Одесской ОВА

По словам Максима Марченко, ВСУ готовы к такой встрече, и все, что сможет увидеть противник, — это дно Черного моря.

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил о том, что вероятность высадки на одесском побережье морского десанта ВС РФ все еще сохраняется. Но, по его словам, ВСУ готовы дать отпор российским захватчикам. Чиновник выложил видеообращение в своем Telegram-канале.

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Марченко считает, что все, что сможет увидеть враг, — это дно Черного моря.

О планах высадки российского десанта в Одессе также предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире национального марафона чиновник предупредил о том, что оккупанты планировали такой маневр несколько дней назад, однако помешали плохие погодные условия.

Но и он считает, что подразделения ВСУ готовы к такому развитию событий. В эфире национального марафона Данилов сообщал, что оккупанты планировали такую спецоперацию несколько дней назад, однако ее пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук считает, что существует угроза атаки как с воздуха, так и с суши.

Ранее Фокус сообщал, что десантная операция РФ возле Одессы обречена на провал. Максим Паламарчук, эксперт Национального института стратегических исследований при президенте Украины, заявил, что высадка морского десанта считается самой сложной из военных операций. Приближающийся десантный корабль крайне уязвим и становится легкой мишенью.