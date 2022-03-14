Войска РФ готовят план высадки десанта в Одессе, — военная администрация

О возможной высадке российского десанта в Одессе также предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, подразделения ВСУ готовы встречать оккупантов в портовом городе.

Российские войска планируют предпринять очередную попытку высадки своего десанта в Одессе. Об этом предупредил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, украинские военнослужащие, которые держат оборону Одессы, готовы к такому сценарию.

Сергей Братчук предположил, что российские войска могут атаковать портовый город как с воздуха, так и с суши.

"Мы все время говорим о том, что сохраняется риск высадки морского десанта на одесском побережье, поэтому ничего нового накануне не прозвучало. Враг жесток, коварен и хочет атаковать. Добро пожаловать в ад. Пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши… Мы готовы", — добавил спикер Одесской ОВА.

[ + – ] Войска РФ могут высадить морской десант в Одессе

О возможной высадке российского десанта в Одессе также предупредил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В эфире национального марафона он сообщал, что оккупанты планировали осуществить спецоперацию несколько дней назад, однако ее пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

"Была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут", — заявил Данилов и предупредил оккупантов, что у них не будет "легкой прогулки" по региону.

По словам секретаря СНБО, в Одесской области достаточно сил, чтобы встретить российский десант, и ситуация в портовом городе полностью контролируемая.

Напомним, 11 марта мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что оккупанты планируют окружить портовый город из непризнанного Приднестровья и Николаева. По словам городского головы, российские военнослужащие хотят сперва взять в осаду областной центр по суше, после чего может быть предпринята попытка высадки десанта.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит 19-й день полномасштабной войны и объяснял, в каких населенных пунктах на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои.