Военные РФ планируют окружить Одессу из Приднестровья и Николаева, — Труханов (видео)

По информации мэра города, вражеские войска сначала планируют окружить город по суше, чтобы заблокировать от остальной части Украины. После этого в Одессу может высадится десант с моря.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Россия сменила свою тактику по захвату Одессы. Теперь российские военные планируют окружить город со стороны Николаевской области и непризнанного Приднестровья. По его словам, вражеские корабли, которые были недалеко от Одессы, теперь передислоцировались в район оккупированного Крыма. Город готовится к возможной блокаде и запасается необходимым продовольствием и медикаментами. Об этом одесский мэр сообщил на брифинге журналистам.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации Геннадия Труханова, российская армия выдвинулась через Вознесенск Николаевской области в сторону Приднестровья. Таким образом вражеские войска планируют окружить город и заблокировать его от остальное территории Украины. Мэр Одессы предполагает, что после окружения города на суше, к городу подплывут корабли с российским десантом и окружат Одессу со стороны моря.

"Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", — сказал он.

По словам Труханова, город готовится к возможной блокаде российской армией. Глава Одессы заявил, что у защитников города есть время подготовится благодаря усилиям по сопротивлению агрессору украинскими войсками в Николаевской области.

Он добавил, что местные власти формируют стратегические запасы, продовольствия, продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты на случай, если противнику удастся взять город в осаду. Кроме того, в город приходит очень много гуманитарной помощи из европейских стран.

Напомним, по данным Генштаба, российским военным не удается достичь успеха по продвижению на всей территории Украины. Кроме того, вражеские войска терпят большие потери и начинают отступать на некоторых направлениях Киевской области. Приоритетными города по захвату остаются Киев и Мариуполь.

11 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи президентов РФ и Украины. По его словам, сначала переговорщики от России и Украины должны "выполнить свою часть работы".