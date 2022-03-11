Российские военные начали отступать на некоторых участках линии фронта, — Генштаб

По данным Генштаба, главными направлениями вражеских войск остаются Киев и Мариуполь.

Российские войска понесли большие потери в направлении Киевской области, поэтому им пришлось отступать из ранее захваченных участков региона. Кроме того, противник продолжает наносить авиаудары по украинским городам, которые находятся не вблизи линии разграничения: Луцку, Ивано-Франковску и Днепру. Военные России формируют резервы и перекидывают их в районы боевых действий, однако ни на одном управлении у них нет значительного успеха. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным Генштаба, главными направлениями вражеских войск остаются Киев и Мариуполь. Также наблюдается продвижение в районе Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Кроме того, российские войска понесли потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах. Они были остановлены и были вынуждены закрепиться на невыгодных для них рубежах. На отдельных участках Северского направления враг совершил огневые налеты и провел разведку позициий подразделений ВСУ.

На Донецком направлении враг был остановлен украинскими военными в ходе жестких боевых действий, а темп наступления российских войск был замедлен. Также наблюдается наращивание систем противовоздушной обороны противником на Донецком и Таврийсоком направлениях. Вооруженные силы РФ пытаются захватить Мариуполь и Северодонецк, но им это не удается. Также сообщается, что российским военные не смогли захватить Николаев. Кроме того, не было реализовано продвижение в сторону Запорожья и Кривого Рога.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы, а также частично блокирует Харьков с севера и проводит перегруппировку войск.

На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры. А на Полесском направлении вражеские войска не совершают активных наступательных действий. Они восстанавливают боеспособность своих подразделений.

Напомним, 11 марта Главное управление разведки Украины заявило, что Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС. В ведомстве утверждают, что на захваченной ЧАЭС готовятся осуществить техногенную катастрофу. Российская власть планирует переложить ответственность за это на Украину.

Ранее стало известно, что украинские военные освободили пять населенных пунктов в Черниговской области. Кроме того, ВСУ удалось захватить "трофейную" российскую технику.