Російські військові почали відступати на деяких ділянках лінії фронту — Генштаб

За даними Генштабу, головними напрямками ворожих військ залишаються Київ та Маріуполь.

Російські війська зазнали великих втрат у напрямку Київської області, тому їм довелося відступати із раніше захоплених ділянок регіону. Крім того, противник продовжує завдавати авіаударів по українських містах, які розташовані не поблизу лінії розмежування: Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру. Військові Росії формують резерви і перекидають їх у райони бойових дій, проте на жодному напрямку вони не мають значного успіху. Про це повідомив Генеральний штаб України у Facebook.

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За даними Генштабу, головними напрямками ворожих військ залишаються Київ та Маріуполь. Також спостерігається просування в районі Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя та Запоріжжя.

Крім того, російські війська зазнали втрат у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах. Вони зупинені і змушені були закріпитися на невигідних для них рубежах. На окремих ділянках Сіверського напрямку ворог здійснив вогневі нальоти та провів розвідку позицій підрозділів ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворога було зупинено українськими військовими під час жорстких бойових дій, а темп наступу російських військ був уповільнений. Також спостерігається нарощування систем протиповітряної оборони супротивником на Донецькому та Таврійському напрямках. Збройні сили РФ намагаються захопити Маріуполь та Сєверодонецьк, але їм це не вдається. Також повідомляється, що російські військові не змогли захопити Миколаїв. Крім того, не було реалізовано просування в бік Запоріжжя та Кривого Рогу.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми, а також частково блокує Харків із півночі та проводить перегрупування військ.

На Волині зберігається загроза диверсій на об'єктах військової та цивільної інфраструктури. А на Поліському напрямку ворожі війська не здійснюють активних наступальних дій. Вони відновлюють боєздатність своїх підрозділів.

Нагадаємо, 11 березня Головне управління розвідки України заявило, що Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС. У відомстві стверджують, що на захопленій ЧАЕС готуються здійснити техногенну катастрофу. Російська влада має намір перекласти відповідальність за це на Україну.

Раніше стало відомо, що українські військові звільнили п'ять населених пунктів на Чернігівщині. Крім того, ЗСУ вдалося захопити "трофейну" російську техніку.