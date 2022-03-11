Підрозділи ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів у Чернігівській області (фото, відео)

За даними Оперативного командування "Півініч", українським військовослужбовцям також вдалося захопити трофейну російську техніку.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили п'ять населених пунктів у Чернігівській області. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

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Військовослужбовці зазначають, що російські війська не в змозі в повному обсязі вести бойові дії, зокрема через низький морально-психологічний стан.

Серед офіцерського складу окупантів, як стверджують в Оперативному командуванні "Північ", існує паніка через те, що найвище військово-політичне керівництво РФ залишило свої підрозділи на території України.

Користуючись ситуацією в лавах російських військових, підрозділи ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів у Чернігівській області та захопили дві одиниці ворожої техніки.

"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер служитимуть на благо українського народу", — йдеться в повідомленні пресцентру.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Чернігівщині

Видання "Сегодня" повідомляє, що серед звільнених населених пунктів у Чернігівській області – селище Вікторівка. Журналісти також опублікували фото з трофейною російською технікою, яку вдалося захопити військовослужбовцям ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ звільнили 5 населених пунктів у Чернігівській області та захопили російську техніку

Про звільнення селища Вікторівка на Чернігівщині також інформує Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

[ + – ] ЗСУ звільнили селище Вікторівка в Чернігівській області

Повідомляється, що російські військовослужбовці після окупації населеного пункту жили в місцевих жителів, у яких "відбирали їжу та крали гроші".

[ + – ] ЗСУ звільнили селище Вікторівка в Чернігівській області

Раніше Генштаб ЗСУ публікував нове зведення бойових дій в Україні за 10 березня та називав кількість військових втрат військ РФ. За даними командування, минулої доби окупанти втратили понад 260 військовослужбовців, 18 танків, 60 бронемашин, а також 2 засоби ППО.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали ракетних ударів по Івано-Франківську та Луцьку. Метою окупантів, як стверджує місцева влада, були аеродроми.