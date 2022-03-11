Подразделения ВСУ освободили пять населенных пунктов в Черниговской области (фото, видео)

По данным Оперативного командования "Півініч", украинским военнослужащим также удалось захватить трофейную российскую технику.

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили пять населенных пунктов в Черниговской области. Об этом информирует пресс-центр Оперативного командования "Північ".

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Военнослужащие отмечают, что российские войска не в состоянии в полном объеме вести боевые действия, в том числе из-за низкого морально-психологического состояния.

Среди офицерского состава оккупантов, как утверждают в Оперативном командовании "Північ", существует паника из-за того, что высшее военно-политическое руководство РФ бросило свои подразделения на территории Украины.

Пользуясь ситуацией в рядах российских военных, подразделения ВСУ освободили пять населенных пунктов в Черниговской области и захватили две единицы вражеской техники.

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", — говорится в сообщении пресс-центра.

[ + – ] Подразделения ВСУ освободили пять населенных пунктов на Черниговщине

Издание "Сегодня" сообщает, что среди освобожденных населенных пунктов в Черниговской области — поселок Викторовка. Журналисты также опубликовали фото с трофейной российской техникой, которую удалось захватить военнослужащим ВСУ.

[ + – ] ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области и захватили российскую технику

Об освобождении поселка Викторовка в Черниговской области также информирует Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

[ + – ] ВСУ освободили поселок Викторовка в Черниговской области

Сообщается, что российские военнослужащие после оккупации населенного пункта жили у местных жителей, у которых "отбирали еду и воровали деньги".

[ + – ] ВСУ освободили поселок Викторовка в Черниговской области

Ранее Генштаб ВСУ публиковал свежую сводку боевых действий в Украине за 10 марта и называл число военных потерь войск РФ. По данным командования, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 260 военнослужащих, 18 танков, 60 бронемашин, а также 2 средства ПВО.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли ракетные удары по Ивано-Франковску и Луцку. Целью оккупантов, как утверждают местные власти, были аэродромы.