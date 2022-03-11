UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

За сутки враг потерял свыше 260 бойцов: сводка Генштаба о потерях ВС РФ

481
потери рф
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Уничтоженная бронетехника врага

Генеральный штаб начал отдельно давать потери врага за минувшие сутки. У российских войск стало меньше танков, артиллерии, средств ПВО и автомобилей.

Российские вооруженные силы с 24 февраля по 11 марта потеряли свыше 12 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

За сутки 10 марта ВС РФ потеряли:

  • 266 человек личного состава
  • 18 танков
  • 60 ББМ
  • 2 артиллерийские системы
  • 2 РСЗО
  • 2 средства ПВО
  • 32 автомобиля

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери врага составили:

  • Свыше 12 тысяч личного состава
  • 353 танка
  • 1165 ББМ
  • 125 артиллерийских систем
  • 58 реактивных систем залпового огня (РСЗО)
  • 31 средств противовоздушной обороны
  • 57 самолетов
  • 83 вертолета
  • 558 автомобильной техники
  • 3 корабля/катера
  • 60 цистерн с топливно смазочными материалами
  • 7 БПЛА оперативно-тактического уровня

Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, Россия нанесла авиаудар по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В последних двух целями ракет РФ стали аэродромы. В Днепре ракета попала в обувную фабрику.