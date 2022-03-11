За сутки враг потерял свыше 260 бойцов: сводка Генштаба о потерях ВС РФ
Генеральный штаб начал отдельно давать потери врага за минувшие сутки. У российских войск стало меньше танков, артиллерии, средств ПВО и автомобилей.
Российские вооруженные силы с 24 февраля по 11 марта потеряли свыше 12 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
За сутки 10 марта ВС РФ потеряли:
- 266 человек личного состава
- 18 танков
- 60 ББМ
- 2 артиллерийские системы
- 2 РСЗО
- 2 средства ПВО
- 32 автомобиля
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери врага составили:
- Свыше 12 тысяч личного состава
- 353 танка
- 1165 ББМ
- 125 артиллерийских систем
- 58 реактивных систем залпового огня (РСЗО)
- 31 средств противовоздушной обороны
- 57 самолетов
- 83 вертолета
- 558 автомобильной техники
- 3 корабля/катера
- 60 цистерн с топливно смазочными материалами
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня
Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Напомним, Россия нанесла авиаудар по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В последних двух целями ракет РФ стали аэродромы. В Днепре ракета попала в обувную фабрику.