За сутки враг потерял свыше 260 бойцов: сводка Генштаба о потерях ВС РФ

Генеральный штаб начал отдельно давать потери врага за минувшие сутки. У российских войск стало меньше танков, артиллерии, средств ПВО и автомобилей.

Российские вооруженные силы с 24 февраля по 11 марта потеряли свыше 12 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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За сутки 10 марта ВС РФ потеряли:

266 человек личного состава

18 танков

60 ББМ

2 артиллерийские системы

2 РСЗО

2 средства ПВО

32 автомобиля

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери врага составили:

Свыше 12 тысяч личного состава

353 танка

1165 ББМ

125 артиллерийских систем

58 реактивных систем залпового огня (РСЗО)

31 средств противовоздушной обороны

57 самолетов

83 вертолета

558 автомобильной техники

3 корабля/катера

60 цистерн с топливно смазочными материалами

7 БПЛА оперативно-тактического уровня

Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, Россия нанесла авиаудар по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В последних двух целями ракет РФ стали аэродромы. В Днепре ракета попала в обувную фабрику.