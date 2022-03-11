RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

За добу ворог втратив понад 260 бійців: зведення Генштабу про втрати ЗС РФ

224
втрати Росії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Знищена бронетехніка ворога

Генеральний штаб почав окремо давати втрати ворога за минулу добу. У російських військ поменшало танків, артилерії, засобів ППО й автомобілів.

Російські збройні сили з 24 лютого до 11 березня втратили понад 12 тисяч військових, а також сотні одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За добу 10 березня ЗС РФ втратила:

  • 266 осіб особового складу
  • 18 танків
  • 60 ББМ
  • 2 артилерійські системи
  • 2 РСЗВ
  • 2 засоби ППО
  • 32 автомобілі

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати ворога склали:

  • Понад 12 тисяч особового складу
  • 353 танки
  • 1165 ББМ
  • 125 артилерійських систем
  • 58 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
  • 31 засіб протиповітряної оборони
  • 57 літаків
  • 83 вертольоти
  • 558 автомобільної техніки
  • 3 кораблі/катери
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. людей. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, Росія завдала авіаудару по Дніпру, Луцьку й Івано-Франківську. В останніх двох цілями ракет РФ стали аеродроми. У Дніпрі ракета потрапила у взуттєву фабрику.