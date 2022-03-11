За добу ворог втратив понад 260 бійців: зведення Генштабу про втрати ЗС РФ

Генеральний штаб почав окремо давати втрати ворога за минулу добу. У російських військ поменшало танків, артилерії, засобів ППО й автомобілів.

Російські збройні сили з 24 лютого до 11 березня втратили понад 12 тисяч військових, а також сотні одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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За добу 10 березня ЗС РФ втратила:

266 осіб особового складу

18 танків

60 ББМ

2 артилерійські системи

2 РСЗВ

2 засоби ППО

32 автомобілі

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати ворога склали:

Понад 12 тисяч особового складу

353 танки

1165 ББМ

125 артилерійських систем

58 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

31 засіб протиповітряної оборони

57 літаків

83 вертольоти

558 автомобільної техніки

3 кораблі/катери

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. людей. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, Росія завдала авіаудару по Дніпру, Луцьку й Івано-Франківську. В останніх двох цілями ракет РФ стали аеродроми. У Дніпрі ракета потрапила у взуттєву фабрику.