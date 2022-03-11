За добу ворог втратив понад 260 бійців: зведення Генштабу про втрати ЗС РФ
Генеральний штаб почав окремо давати втрати ворога за минулу добу. У російських військ поменшало танків, артилерії, засобів ППО й автомобілів.
Російські збройні сили з 24 лютого до 11 березня втратили понад 12 тисяч військових, а також сотні одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
За добу 10 березня ЗС РФ втратила:
- 266 осіб особового складу
- 18 танків
- 60 ББМ
- 2 артилерійські системи
- 2 РСЗВ
- 2 засоби ППО
- 32 автомобілі
Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати ворога склали:
- Понад 12 тисяч особового складу
- 353 танки
- 1165 ББМ
- 125 артилерійських систем
- 58 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
- 31 засіб протиповітряної оборони
- 57 літаків
- 83 вертольоти
- 558 автомобільної техніки
- 3 кораблі/катери
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня
Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. людей. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.
Нагадаємо, Росія завдала авіаудару по Дніпру, Луцьку й Івано-Франківську. В останніх двох цілями ракет РФ стали аеродроми. У Дніпрі ракета потрапила у взуттєву фабрику.