Росія завдала першого авіаудару по Дніпру, горіла взуттєва фабрика (фото, відео)

Снаряди впали поряд із дитячим садочком і багатоквартирним житловим будинком, деякі будівлі зруйновані.

У Новокодакському районі Дніпра 11 березня російська армія провела три авіаудари. Про це повідомив у Telegram радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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О 6:10 ранку снаряди впали біля дитячого садочка та багатоквартирного житлового будинку.

Ворог потрапив у двоповерхову взуттєву фабрику, від удару вона спалахнула. За попередньою інформацією, 1 особа загинула.

Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) залучила 20 осіб і 4 одиниці техніки для усунення наслідків.

На кадрах, знятих місцевими жителями, можна почути гучні звуки вибухів.

[ + – ] Шум від вибухів у Дніпрі

Рятувальники опублікували відео наслідків авіаудару, на якому показано пожежі, зруйновані будівлі та тіло загиблої людини.

[ + – ] Відео наслідки вибухів у Дніпрі

У місті кілька годин звучала сирена тривоги, людей просили сховатися у бомбосховищах.

Нагадаємо, що в Генштабі Збройних сил України повідомляли про успіхи української армії на 16-й день війни з РФ. Агресор зазнає серйозних втрат і змушений поповнювати лави армії ув'язненими з Ростовської області.

Економіка РФ перебуває у шоковому стані через війну в Україні. Захід продовжує запроваджувати санкції проти Росії за розв'язання війни. Європейські й американські компанії масово залишають російський ринок.

Фокус раніше писав про країни, які не хочуть запроваджувати санкції проти Росії за вторгнення в Україну. ОАЕ, Індія та Ізраїль зайняли у цьому питанні пасивну позицію.