ЗСУ знищують армію РФ, ворог привозить на війну ув'язнених, – Генштаб ЗСУ

Загарбник грабує мирних жителів, бере їх у заручники та проводить страти у деяких областях України, заявили українські військові.

Збройні сили України (ЗСУ) на 16-й день війни з Росією дають гідну відсіч і стримують наступ агресора. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загарбники зазнають серйозних втрат і щоб поповнити армійські лави, звозять ув'язнених із Ростовської області, пропонуючи їм в обмін амністію, зазначили в Генштабі.

"До складу збройних сил РФ готові брати всіх. Навіть тих, хто не має досвіду військової служби", — заявили військові.

Війна в Україні — що відбувається у районах бойових дій

Значних змін у положенні ЗСУ та ЗС РФ за останні шість годин не відбулося. Противник розповсюджує агресивну російську пропаганду на тимчасово захоплених територіях.

"Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", — йдеться у звіті.

[ + – ] Значних змін у положенні ЗСУ поки не відбулося

На території Херсонської області агресор хоче запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює комендатури для підтримки "порядку".

Під час боїв у Чернігівській області з підрозділами ЗСУ загарбники зазнали суттєвих втрат. Особистий склад ворожих військ на цьому напрямі деморалізовано та здається в полон, повідомив український Генштаб.

У деяких населених пунктах противник порушує норми Міжнародного гуманітарного, вчиняє грабежі, бере цивільних у заручники та проводить страти, ув'язнили військові.

[ + – ] Ворог зазнає втрат в Україні Фото: ria.ru

Нагадаємо, що радник президента України з економічних питань Олег Устенко підрахував приблизну суму збитків від вторгнення військ РФ в Україну. Зруйновано інфраструктуру, будівлі й інші матеріальні цінності на суму майже 100 млрд доларів.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І 10 березня вперше назвав вторгнення Росії в Україну війною. Дипломат закликав міжнародне співтовариство активізуватися і не допустити ескалації бойових дій.

Президент Франції Емманюель Макрон наразі не бачить можливості завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.