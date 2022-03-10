Дипломатичного рішення у війни в Україні немає, — Макрон

Припущення про те, що протягом найближчих кількох годин буде підписано російсько-українську угоду про припинення вогню французький президент назвав нереалістичними.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив у Версалі на неформальному саміті ЄС. Він висловив свою думку щодо ситуації з російсько-українськими переговорами, сказавши, що не бачить її дипломатичного рішення. Також Макрон засудив бомбардування росіянами пологового будинку у Маріуполі, повідомляє DW.

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Переговори "ще далекі від завершення", зазначив французький лідер, назвавши припинення вогню в найближчі кілька годин "нереалістичним".

Макрон також засудив авіаудар по лікарні в Маріуполі, завданий російськими військами. За його словами, такі дії є "ганебним та аморальним актом війни", мета якого — вбивство цивільних осіб.

"Спільно з ООН та компетентними судовими органами будуть вжиті всі заходи для розслідування таких інцидентів", — додав французький президент.

Перша сесія саміту у Версалі зосередиться на зміцненні європейської оборони та зниженні залежності від російських газу, нафти та вугілля. За робочою вечерею глави держав та урядів країн ЄС обговорюють агресію, яку чинить Росія проти України.

Раніше Фокус повідомляв, що Еммануель Макрон 24 лютого 2022 намагався відговорити Путіна від вторгнення в Україну. Наступна бесіда з російським президентом переконала Макрона в тому, що Путін має на меті захопити всю Україну.