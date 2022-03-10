Дипломатического решения у войны в Украине нет, — Макрон

Предположения о том, что в ближайшие несколько часов будет подписано российско-украинское соглашение о прекращении огня французский президент назвал нереалистичными.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Версале на неформальном саммите ЕС. Он высказал свое мнение по поводу ситуации c российско-украинскими переговорами, сказав, что не видит ее дипломатического решения. Также Макрон осудил бомбардировку россиянами роддома в Мариуполе, сообщает DW.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Переговоры "еще далеки от завершения", отметил французский лидер, назвав прекращение огня в ближайшие несколько часов "нереалистичным".

Макрон также осудил авиаудар по больнице в Мариуполе, нанесенный российскими войсками. По его словам, такие действия являются "позорным и аморальным актом войны", цель которого — убийство гражданских лиц.

"Совместно с ООН и компетентными судебными органами будут предприняты все меры для расследования таких инцидентов", — добавил французский президент.

Первая сессия саммита в Версале сосредоточится на укреплении европейской обороны и снижении зависимости от российских газа, нефти и угля. За рабочим ужином главы государств и правительств стран ЕС обсуждают агрессию, совершаемую Россией против Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Эммануэль Макрон 24 февраля 2022 года пытался отговорить Путина от вторжения в Украину. Последующая беседа с российским президентом убедила Макрона в том, что цель Путина — захватить всю Украину.