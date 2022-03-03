"Российская амбиция — захватить всю Украину": у Макрона поделились итогами беседы с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон и глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан допустили, что украинцев ждут худшие времена.

Глава Кремля Владимир Путин 3 марта провел телефонну беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, стороны обсудили войну в Украине. Макрон пессимистично настроен после этого диалога, сообщает BFM.TV.

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Стороны говорили по телефону в течение почти полутора часов. Путин остается при своем мнении и отказывается от любых "компромиссов".

Макрон считает, что "худшее еще впереди", если говорить о ситуации в Украине.

Издание, ссылаясь на Елисейский дворец, пишет, что Путин в ходе разговора выразил "большую решимость" продолжать свое наступление, целью которого является "взять под контроль" всю Украину.

Еще Глава Кремля заявил Макрону, что "операция российской армии в Украине развивается "по плану", предусмотренному Москвой. Если украинцы не примут условий России, ситуация будет обостряться.

"Российская амбиция — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились", — сообщили в Елисейском дворце.

То же опасение выразил Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции. В эфире телеканала France 2 он заявил: "Возможно, худшее впереди".

Напомним, ранее Эммануэль Макрон в телеобращении к французскому народу приветствовал мужество украинцев, столкнувшихся с войной.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон по телефону безуспешно пытался уговорить Путина прекратить войну.