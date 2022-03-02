"Это не борьба против нацизма": Макрон раскритиковал Путина из-за войны в Украине

Эта война — не борьба против нацизма, это ложь, как и то, что нынешний конфликт — не между Западом и Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к французскому народу приветствовал мужество украинцев, столкнувшихся с войной, которую, по его словам, затеял один только президент России Владимир Путин, сообщает Reuters.

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"Предстоящие дни, вероятно, будут все более трудными", — сказал Макрон. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ложь, распространяемую российским правительством для оправдания войны на Украине, но заявил, что будет поддерживать контакт с президентом Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения огня.

"Именно президент Путин, предав одно за другим свои международные обязательства, выбрал войну", — сказал Макрон.

"Эта война — не конфликт между Западом и Россией, как некоторым хотелось бы, чтобы все думали. На Украине нет баз НАТО. Это ложь. Россия не жертва агрессии, она агрессор. Эта война — не борьба против нацизма… это ложь", — добавил Макрон.

[ + – ] Эммануэль Макрон

"Мы, 141 государство, осуждаем российскую агрессию в Украине. Резолюция, поставленная на голосование нашими партнерами в Организации Объединенных Наций, принята. Спасибо всем участникам, которые мобилизуются в ООН, на набережной Орсе, в наших посольствах, на местах. Не откажемся от нашего единства!", — написал Макрон у себя в Twitter.

[ + – ] Эммануэль Макрон

Позднее, Макрон добавил еще одно сообщение. "Я приветствую мужество украинского народа, который сопротивляется под огнем. От имени французов обращаюсь к Президенту Зеленскому о братской поддержке Франции. Сегодня он олицетворение чести, свободы и храбрости", — сказал французский президент.

Ранее Фокус сообщал, что Макрон по телефону уговаривал Путина прекратить войну. Позднее Путин говорил с Макроном еще раз, и назвал ему условия "урегулирования" в Украине.