Вторжение РФ в Украину: Путин назвал условия "урегулирования" в разговоре с Макроном

Президент страны-агрессора продолжает настаивать на демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.

Сегодня 28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Путин сообщил Макрону, в каком случае готов на "урегулирование с Украиной". Об этом сообщают российские СМИ.

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По их информации, Путин считает, что урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, что включает:

• признание российского суверенитета над Крымом

• демилитаризацию и денацификацию украинского государства

• обеспечение нейтрального статуса Украины

Также президент РФ сообщил, что готов к переговорам с Украиной.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным подтвердил требования международного сообщества остановить наступление России на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на Офис Макрона.

Напомним, сегодня 28 февраля украинская делегация прибыла на украино-белорусскую границу в район реки Припять и участвует в переговорах с представителями РФ.