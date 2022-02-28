Вторгнення РФ в Україну: Путін назвав умови "врегулювання" в розмові з Макроном
Президент країни-агресора продовжує наполягати на демілітаризації, денацифікації та нейтральному статусі України.
Сьогодні, 28 лютого, президент Франції Емманюель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої Путін повідомив Макрону, в якому разі готовий на "врегулювання з Україною". Про це повідомляють російські ЗМІ.
За їхньою інформацією, Путін вважає, що врегулювання можливе лише за умови безумовного врахування законних інтересів Росії у сфері безпеки, що включає:
• визнання російського суверенітету над Кримом
• демілітаризацію та денацифікацію української держави
• забезпечення нейтрального статусу України
Також президент РФ повідомив, що готовий до переговорів з Україною.
Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон у розмові з Путіним підтвердив вимоги міжнародної спільноти зупинити наступ Росії в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на Офіс Макрона.
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, українська делегація прибула на українсько-білоруський кордон у район річки Прип'ять та бере участь у переговорах із представниками РФ.