Вторгнення РФ в Україну: Путін назвав умови "врегулювання" в розмові з Макроном

Президент країни-агресора продовжує наполягати на демілітаризації, денацифікації та нейтральному статусі України.

Сьогодні, 28 лютого, президент Франції Емманюель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої Путін повідомив Макрону, в якому разі готовий на "врегулювання з Україною". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За їхньою інформацією, Путін вважає, що врегулювання можливе лише за умови безумовного врахування законних інтересів Росії у сфері безпеки, що включає:

• визнання російського суверенітету над Кримом

• демілітаризацію та денацифікацію української держави

• забезпечення нейтрального статусу України

Також президент РФ повідомив, що готовий до переговорів з Україною.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон у розмові з Путіним підтвердив вимоги міжнародної спільноти зупинити наступ Росії в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на Офіс Макрона.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, українська делегація прибула на українсько-білоруський кордон у район річки Прип'ять та бере участь у переговорах із представниками РФ.